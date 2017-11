Edson Sitta deixa o Bragantino e fecha com o Água Santa

O volante Edson Sitta não faz mais parte do elenco do Bragantino. A informação foi dada pelo próprio atleta através de sua página no facebook. No final da tarde de ontem, a GB entrou em contato com Sitta, que informou que as tratativas com o Bragantino iniciaram após o fim da série C e ontem, em comum acordo, clube e atleta decidiram reincidir o contrato. Sitta ainda confirmou à GB que fechou contrato com o Água Santa, que disputa a série A2 do Paulista, até o fim do estadual.

Considerado líder do grupo, Sitta foi peça fundamental nos dois anos que passou no clube, principalmente no acesso ao Paulistão de 2018. Em sua nota Sitta diz que foram dois anos de ‘tropeços e sucessos’ e que deixa o clube de cabeça erguida. Remanescente do elenco rebaixado para a série C, Sitta sempre deixou claro sua insatisfação com o rendimento da equipe, chegando a falar que só deixaria o Bragantino em sua real posição. Com uma postura dessas e comprometido em campo, Edson Sitta ganhou a torcida e virou um dos ídolos na campanha vitoriosa na série A2. Segundo alguns torcedores foi um dos melhores atletas da competição.

O comprometimento de Edson Sitta sempre foi além dos gramados. Nas semifinais da série A2, o atleta estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalcou a equipe justamente contra o Água Santa, seu novo destino. Porém, ele acompanhado de sua esposa Danna, estavam na arquibancada, junto aos torcedores para ajudar e empurrar a equipe. Edson foi capitão dentro e fora de campo.

A reportagem tentou contato com o diretor de Futebol do Clube, Clayton Vieira, para ter um posicionamento do clube, mas até o fechamento desta edição não obteve o retorno do dirigente. Confira nota oficial divulgada no facebook de Sitta.