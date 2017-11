Câmara e TCE promovem curso para Saúde

A Escola do Parlamento da Câmara Municipal e a EPCP (Escola Paulista de Contas Públicas) do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) realizarão curso de capacitação aos membros do Conselho Municipal de Saúde, no dia 30 de novembro. O curso tem como objetivo aprimorar o controle da qualidade dos serviços prestados à sociedade, por meio dos conselheiros. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site www4.tce.sp.gov.br/epcp/cursos.

O conteúdo do curso vai tratar da estrutura e função do TCE-SP e de sua Ouvidoria, a sinergia do trabalho entre o Conselho de Saúde e o tribunal, o papel dos conselhos municipais e as ferramentas que estão à disposição.

A meta, segundo o TCE, é compartilhar o conhecimento e informações com os conselheiros municipais, para que tenham mais subsídios no desempenho, de forma mais convicta e qualitativa, às suas atividades. Outras informações podem ser obtidas pelos e-mails epcp@tce.sp.gov.br, da Escola Paulista de Contas Públicas, escoladoparlamento@camarabp.sp.gov.br, da Escola do Parlamento da Câmara de Bragança ou pelo telefone 4892-6205.