Cenário de terror

As condições de conservação do prédio abandonado na esquina da Avenida Alpheu Grimello, com Salvador Markowickz, Lago do Taboão, onde se agrupam moradores de rua são, de tal maneira precárias, que serviria a uma locação para filme de terror. Em visita, a reportagem da GB, observou que ao sol das 12h00 ainda havia gente dormindo no ambiente úmido, sujo e fétido. Onde antes era forro de gesso, hoje pedaços do material pendurados são como guilhotinas. O piso todo molhado coberto de lixo e resíduos de variedade impossível de identificar torna o aspecto mais aterrador. O longo corredor que parte, do loca onde antes era a recepção do hospital, a luz do sol penetra apenas em nesgas intermitentes e tímidas, o que dá ao local um aspecto de suspense e terror, como se no minuto seguinte, o assombro se materializasse uma aparição cinematográfica. É um espaço amedrontador em área nobre, mas sem qualquer proteção. Um contraste com o entorno.