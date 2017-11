Exames laboratoriais: Mutirão alcança 324 pacientes

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no sábado, 11, o mutirão de coletas de exames laboratoriais. Em parceria com o Laboratório de Análise da Santa Casa, foram coletadas amostras de sangue, urina e fezes. O laboratório também ofereceu aferição de pressão para os pacientes, com apoio da escola técnica Nova Biotec. Ao todo, foram agendados 485 pacientes, onde compareceram 324. O objetivo dos mutirões é reduzir as filas de espera contemplando todas as unidades. Após as coletas de exames, os resultados saem no prazo de 15 dias, sendo retirados no próprio laboratório, das 11h às 13h.