Premium: Empreendedorismo e responsabilidade

A Premium é uma empresa de proteção patrimonial que oferece serviços formalmente há cerca de quatro anos. Composta por 16 funcionários e presidida pela empresária Patrícia Garcia Pauleli, 41, a empresa se coloca com diferencial no mercado ao oferecer consultoria agregada e análise de risco do local sem custo adicional.

Tudo começou há cerca de 10 anos, quando Patrícia ainda era professora do magistério e se viu desempregada. Para virar o jogo, ela decidiu mudar de área para empreender. Oriunda de uma família que já atuava na área da segurança, ela seguiu os passos dos familiares, recebeu ajuda e buscou uma formação superior em Administração de Empresas. Assim nasceu a Premium – proteção patrimonial.

Por ser uma área predominante masculina, Patrícia contou que no começo as pessoas desconfiavam de uma mulher que trabalha com segurança, mas logo viam que seu trabalho veio para ficar. Ela explicou que um dos motivos de empreender era para transferir os valores que ela acredita ser importante para o funcionamento de uma boa empresa e ser capaz de gerar empregos.

Na Premium, os funcionários recebem oportunidade de acrescentar novas habilidades no currículo, pois Patrícia está sempre em busca de capacitação para atualizar a equipe. Em outubro, por exemplo, ela fez o curso presencial na Escola Superior de Segurança, no curso “Segurança em Condomínios de A a Z”, com o professores Dr. Hc. Ms. Carlos Caruso e Prof. Fernando Soares. “Por ser uma área na qual nem todo mundo está especializado, oferecemos treinamentos e buscamos parcerias. Os funcionários trabalham satisfeitos, porque são valorizados”, revela.

A credibilidade em proteção patrimonial somada a especialização já levaram a empresa a aplicar treinamento prático e teórico na Guarda Civil Municipal da cidade, empresas e condomínios. E a empresa não pretende parar por aí, para o ano que vem Patrícia disse que as metas são de aumentar a cartela de clientes e gerar oportunidades de emprego. “Vamos levar serviço com excelência, expandir na região e gerar oportunidades de emprego uma vez que tem muita gente precisando de verdade”, revela a empreendedora.

A Premium – proteção patrimonial, atende Bragança Paulista e região e oferece serviço de proteção patrimonial, pessoal e empresarial, controle de acesso, portaria e recepção, análise de risco e palestras, monitoramento, alarmes e CFTV, festas, eventos, limpeza e conservação, portaria remota e até mesmo preservação em obras.