Rinocerontes retornam aos treinos após amistoso

Depois de pausa nos treinos, os Rinocerontes Bragança, equipe de futebol americano, voltou a treinar nesta semana após o amistoso realizado contra o Cajamar Hunters.

Segundo o técnico e jogador Josécarlos Freire, a pausa foi necessária para a recuperação dos atletas, pois trata-se de um esporte de muita demanda física e intensidade elevada.

A comissão técnica aproveitou o período para se reunir e traçar a estratégia que será adotada durante o primeiro jogo do Torneio Super 8 contra a equipe do São José Jets, no próximo domingo, 19, na cidade de Mogi das Cruzes, no Clube Náutico Mogiano, às 13h.

“Todos os Rhinos almejam um resultado positivo. Visto que já enfrentamos essa equipe durante um amistoso e conhecemos hoje os pontos fortes e fracos dos Jets”, finalizou Freire.

Trabalho social – Neste mês de novembro, a equipe Rhinos iniciará um projeto social, se trata de uma campanha de arrecadação de brinquedos para o natal solidário, visando atender a população carente de Bragança.