Hoje tem vacinação contra febre amarela

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Nova Biotec, tem intensificado as ações para vacinação da população contra a febre amarela. Hoje os postos de atendimento estarão instalados em três pontos da cidade: na Feira do Artesanato no Lago do Taboão, no Mercado Municipal e no Terminal Rodoviário Urbano (rodoviária velha), das 8h às 16h.

Na quinta-feira, 9, uma equipe se instalou no Paço Municipal a fim de orientar e aplicar a dose da vacina contra a febre amarela em servidores públicos e na população em geral. Durante todo o dia cerca de 170 pessoas foram imunizadas na ação. A campanha vem se repetindo em diversos lugares, tendo passado por locais como feiras livres, praças centrais e pontos estratégicos dos bairros. Até o momento foram imunizadas 81.450 pessoas.

Para receber a dose da vacina não é necessário apresentar a carteira de vacinação, apenas documentos de identificação. A dose da vacina é única e quem já foi imunizado não precisa tomar novamente.

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores (mosquitos e afins). A doença é comum em primatas, que são os principais hospedeiros do vírus. Ao encontrar algum macaco morto não mexa no animal e comunique imediatamente a Vigilância Epidemiológica no telefone (11) 4034-4144, para recolhimento e mapeamento destas áreas.