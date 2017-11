IPTU complementar: Suporte ao cidadão é intensificado no Agiliza

Após prorrogar o prazo de vencimento, do pagamento e da impugnação dos lançamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU Complementar de 2017 para o dia 30 de novembro, a administração municipal vai adotar mais algumas medidas em prol do atendimento técnico à população sobre o levantamento georreferenciado realizado no município.

A Prefeitura criou a Comissão Técnica de Atendimento referente ao Levantamento Georreferenciado – CTALG, com o objetivo de verificar a precisão e exatidão dos dados e informações levantados pelo sistema de georreferenciamento, atestar a área correta a ser acrescida à atual área cadastrada na Prefeitura e, quando necessário, determinar ou não a impugnação da cobrança do IPTU complementar.

A administração considerou a grande quantidade de imóveis à serem atualizados no cadastro municipal e a necessidade de atendimento técnico aos contribuintes. A CTALG inicou os atendimentos nesta semana, das 9h às 17h, na Central de Atendimento AGILIZA.