Lei Municipal: Bancos devem cumprir limite para atendimento

A Prefeitura de Bragança sancionou nesta semana a Lei nº 4593 que obriga as agências bancárias, no âmbito do município, a colocarem à disposição dos usuários pessoal suficiente, no setor de caixas, para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável.

Os atendimentos devem seguir as seguintes normas: nos caixas, até 15 minutos em dias normais; até 30 minutos em véspera ou após feriados prolongados; até 30 minutos nos dias de pagamento dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, de vencimento de contas de concessionária de serviços públicos e de recebimento de tributos municipais, estaduais e federais; nos demais guichês de atendimento, até 30 minutos em dias normais; até 45 minutos em véspera ou após feriados prolongados.

As agências bancárias também deverão afixar, em local visível, aviso contendo as informações: os tempos limites para atendimento; que o descumprimento dos limites previstos nesta Lei sujeitará o infrator às penalidades de advertência e/ou multa; que as denúncias por eventuais descumprimentos deverão ser encaminhadas ao órgão competente da Prefeitura.