Bragança/Socorro e outras: É precoce a definição de prazos para obras em rodovias, afirma DER

Embora a segurança nas rodovias estaduais que formam a malha viária em torno de Bragança Paulista seja a cada dia mais precária, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) não têm prazo definido para iniciar o projeto de obras. Segundo do DER, após contato da GB, os estudos para as empreitadas estão sendo finalizados, e seria prematuro ou precoce estabelecer prazos.

“Está em fase final o estudo de viabilidade para segmentação do projeto executivo de obras na SP-008. Este estudo é um planejamento, por este motivo, é precoce a definição de prazos para início de obras. Sobre a Rodovia Benevenuto Moretto (SP 095), Bragança/Tuiuti/Amparo, o DER informa que está em trâmite à rescisão contratual com a empresa Equipav para que a segunda colocada no processo licitatório seja convidada a assumir os serviços. Os serviços de recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos do km zero ao km 34,28, trecho Bragança – Tuiuti- Monte Alegre do Sul- Amparo foram realizados em 94,86%. Cabe informar que a implantação de passarelas de pedestre é prevista no projeto.

Quanto a SP 063, Alkindar Monteiro Junqueira, estrada Bragança/Itatiba, o DER também informa que a contratação das obras passa por análise orçamentária”, diz a nota enviada à redação da GB.

A ‘novela’ destas obras começou em 27 de junho de 2014, na Câmara Municipal quando os projetos de reforma das rodovias Bragança/Socorro e Bragança/Itatiba, foram apresentados ao público e autoridades. A apresentação ocorreu na Câmara Municipal local. As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ouviram também as opiniões de populares e autoridades sobre os projetos. A audiência foi presidida pelo então superintendente do DER, Clodoaldo Pelicione.

Na época a reforma da Rodovia Capitão Bardoíno estava orçada em R$ 359 milhões, com a duplicação do trecho considerado urbano, que começa na rotatória de interseção com a Avenida dos Imigrantes, até o acesso ao Bairro Araras dos Mori; ciclovia no trecho urbano; e acostamentos e barreiras físicas de concreto entre as pistas para evitar a conversões irregulares e acidentes.

Para estrada Bragança/Itatiba foi anunciada a duplicação no trecho entre o Município e a cidade de Itatiba, com previsão de investimentos de R$ 220 milhões. Clodaldo Pelicione argumentou, ainda, que as obras que se não começarem naquele ano devido aso entreve eleitorais, pois era ano das eleições gerais para presidente, governadores, senadores, deputados estaduais e federais, seriam iniciadas em 2015, porque os estudos estavam prontos, as licitações resolvidas e os recursos empenhados.

FRENTES- Duas frentes de autoridades políticas estão se mobilizando para enfrentar o governador Geraldo Alckmin no sentido de fazê-lo cumprir as promessas de obras nas estradas da região. No mês de setembro último foi lançado o movimento de união dos prefeitos, nessa semana, na Câmara Municipal foi lançada a ideia de os vereadores se unirem ao grupo para, além das reformas, conseguir diminuir as mortes nas rodovias.