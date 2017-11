Carcaças de veículos amontoadas contrariam a legislação do município

As carcaças de veículos abandonadas em diferentes pontos da cidade contrariam a lei que proíbe abandonar o abandono destas nas ruas e calçadas é por vezes esquecida.

A infração ocorre, comumente, em locais ermos distantes do centro. Contudo, ao lado de aglomerados residenciais que aumenta o problema quando se trata de propiciar ambiente adequado para as pragas nocivas à vida do homem.

Nas vizinhanças do Conj. Hab. Vem viver, trecho pavimentado da Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes, uma área está sendo utilizada como estacionamento de carcaças. Vizinhos reclamam da proliferação do mato, dos mal feitores e usuários de drogas que se esgueiram entre os veículos empoeirados e deteriorados. Dizem já ter reclamado na Prefeitura, mas a cena estava imutável na quarta-feira, 8.

Desde a segunda quinzena de agosto de 2010 é proibida a permanência de carcaças de veículos em vias públicas, atividades de compra, troca, venda, manutenção nas ruas e calçadas. A Lei Complementar 679/2010, prevê multas e apreensões no caso de desrespeito. A fiscalização está a cargo dos funcionários das secretarias municipais de Trânsito e Segurança e Mobilidade. Fica também proibido, nas vias públicas e nos demais logradouros do Município, o abandono de veículos e ou carcaças.

As carcaças, as reformas e as exposições de veículos que contrariam a lei podem ser encontradas em bairros, como por exemplo, na Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes, Vila Bianchi, Tanque do Moinho, Jardim Morumbi, Cidade Planejada II, Hípica Jaguari, Avenidas dos Imigrantes, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, e outros.

Os infratores, conforme a lei, ficarão sujeitos, cumulativamente, à apreensão do(s) veículo(s) objeto da infração e ao pagamento de multa no valor de R$ 951,15.