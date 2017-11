Plano Diretor: Prefeitura diz não ter sido notificada sobre liminar que suspende revisão

A assessoria Jurídica do Palácio Santo Agostinho, sede da Prefeitura, informou à GB, na tarde desta sexta-feira, 10, por volta das 17h, que ainda não havia sido notificada sobre a liminar que suspende os trabalhos de revisão do Plano Diretor e estabelece multa de R$ 5 mil se desobedecida a ordem. A liminar foi concedida pelo juiz Carlos Eduardo Gomes dos Santos a pedido do Ministério Público.

Esta é mais uma intervenção da justiça que afirma estar contra a forma com que a revisão está sendo conduzida. “Defiro a tutela de urgência porque há indícios da realização da revisão do Plano Diretor em desacordo com as normas pertinentes, o que pode causar sérios danos ao Município, cujo desenvolvimento será pautado por um documento possivelmente feito sem a devida observância das regras legais. Assim, devem-se cessar quaisquer atividades relativas à atual realização da revisão do Plano Diretor sem a observância das normas legais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a trinta dias”, despacha o juíz.

O Ministério Público (MP), representado pela promotora Kelly Cristina Álvares Fedel, fundamentou o pedido de suspensão dos trabalhos de revisão em diferentes pontos, entre os mais relevantes estão o de que a forma aplicada desobedece o Estatuto das Cidades no que se refere à sensibilização do público para que participe da revisão comparecendo às audiências; alternância de locais para as audiências; publicação dos resultados dos debates, assim como a ampla publicidade das propostas de alterações do Plano Diretor e Código de urbanismo.

Defende ainda o MP que a comissão especial para revisão do Plano Diretor não está formada em conformidade com as atas de reuniões e em nítida afronta ao art. 2º da Resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que prevê a participação do profissional da área em diferentes setores sociais quando se trata, por exemplo, de projeto urbanístico para fins de regularização fundiária; projeto de parcelamento do solo mediante loteamento; projeto de sistema viário urbano; coordenação e compatibilização de projeto de urbanismo com projetos complementares, entre outros.

Para continuar, a Prefeitura deverá mudar a forma de trabalhar na revisão, caso contrário será aplicada multa diária de R$ 5 mil.

Esta é a segunda liminar concedida em menos de um mês e que interfere nos trabalhos de revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo. A primeira interrompeu a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana que, segundo a assessoria da Prefeitura, acaba por engessar a revisão do Plano Diretor e pode interromper o fluxo de dinheiro que Brasília repassa para o Município.

A Lei complementar nº 534/2007, Plano Diretor, e a Lei Complementar 556/2007, Código de Urbanismo determinam a revisão dos planos a cada seis anos. De maneira que já se passaram 10 anos sem que a legislação fosse cumprida, o Ministério Público defende exatamente esta tese.