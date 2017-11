Pâmela Mara fala sobre expectativa para o #42 WPG Kickboxing

No sábado, 4, a lutadora de kickboxing Pâmela Mara, participou de mais um final de semana de treino aberto na praça de alimentação do Bragança Garden Shopping. Estiveram presentes também os lutadores Diego Gaúcho e Jean Matsumoto, que compõe o card principal junto com Pâmela na 42ª edição do WPG Kickboxing.

Nossa lutadora vem se preparando praticamente o ano todo para o grande dia, ela mantém a ansiedade controlada, mas disse que está terminando de perder o peso que falta e quer se pesar e lutar logo. Ela também almeja a vitória para olhar cada vez mais para o futuro nas lutas “Um dos meus objetivos nesta luta é conquistar o Cinturão na minha categoria”.

Ela enfrentará a campeã da Seletiva WPG, Ana Flávia Almeida, do Company Top Fight, de Piracicaba. As lutas preliminares iniciam a partir das 17h, e as lutas principais, às 20h. A 42ª edição do WPG Kickboxing acontecerá neste domingo, 12 de novembro, no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici.