Bragantino segue em busca de novos jogadores para o Paulistão

O Bragantino divulgou na segunda-feira, 6, a saída do meio-campo Rafael Chorão. Segundo a diretoria do Clube, o meia não teria chego em um acordo sobre a renovação de contrato com o clube.

Chorão chegou no Bragantino em 2016 e se mostrou um jogador de grande importância no nível do elenco, prova disso foi ser considerado o melhor-meio campo da última Série A2. O dirigente do clube, Clayton Vieira alegou que o Rafael Chorão optou por outro clube, as especulações apontam que seja a Água Santa.

Outro jogador que se encontra na berlinda é o zagueiro Gilberto, que tem seu contrato finalizado em 30 de novembro e ainda não renovou com o Braga, esse quadro torna sua história com o clube prestes a chegar ao fim. “Provavelmente não deve ficar”, disse Clayton.

Sobre contratos com novos jogadores ele não quis afirmar se há novos nomes fechados em vista, mas disse que a apresentação de todos os contratados depende do aval do presidente Marcos Chedid.

Há cerca de três meses o Braga está monitorando jogadores que se destacam da Série C para compor o elenco. Clayton se limitou a dizer que o clube ainda está em processo de contratação segundo os critérios técnicos exigidos “Sabemos da dificuldade do campeonato, estamos procurando errar o mínimo possível para que tenhamos um ano muito positivo” revelou.

No final de semana, Marcelo Veiga e dirigentes do Massa Bruta estiveram em Recife para analisar alguns atletas em campo. A equipe acompanhou duas partidas da divisão de acesso e o clássico entre Santa Cruz e Náutico, que finalizou em 3 a 2 para o Náutico.

Dos três jogos assistidos, Marcelo Veiga declarou ter gostado de quatro a cinco para trazer ao Bragantino. O clube apresentará a equipe no dia 21 de novembro, terça-feira, mas a equipe provavelmente não estará completa. Veiga espera que em dezembro o elenco esteja montado.

O Paulistão está previsto para começar no dia 17 de janeiro, a primeira fase consiste nos enfrentamentos de adversários dos outros grupos, em 12 partidas. Com os resultados, os dois melhores de cada chave se enfrentam em dois jogos e as semifinais e finais também serão disputados em duas partidas.

Times que obtiverem um desempenho abaixo do esperado serão rebaixados. A pré-temporada inicia no final do mês, o Bragantino está na mesma chave dos times de Corinthians, Linense e Ituano.