Sebrae de Bragança é destaque na região

A unidade do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Bragança vem se tornando referência na região pelos serviços e atendimentos realizados em prol dos empreendedores.

O Sebrae Aqui é uma parceria firmada entre o Sebrae-SP e a Prefeitura de Bragança, cujo objetivo é oferecer suporte, orientação e atendimento individual a pessoas interessadas em abrir uma empresa e empresários que busquem atendimento em gestão em áreas como Administração, Marketing, entre outros.

No local, os micros e pequenos empreendedores ainda têm acesso às palestras e cursos com temas fundamentais para o desempenho das atividades empreendedoras. O espaço ainda conta com a Sala do Empreendedor, outra parceria entre o Sebrae e o Município, que facilita o processo de abertura de empresas, regularização e baixa, bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI). O posto do Sebrae em Bragança é o único que possui esse serviço na região.

A unidade do Sebrae Aqui de Bragança tem se destacado superando o número de atendimentos da regional, localizada em Jundiaí. No 1º semestre de 2017 foram mais de 25 mil atividades na unidade.

No dia 21 de novembro será realizada a palestra “Loja organizada vende mais”. O evento acontece no posto do Sebrae Aqui, das 18h30 às 21h30. Para participar não é necessária inscrição, basta comparecer ao local.

Aos interessados em tirar dúvidas e fazer consultas, a unidade está localizada no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funk, na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro, com atendimento das 8h30 às 16h. Outras informações pelo telefone 4033-4785.