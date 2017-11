Vereadores lamentam tragédias na Rodovia Capitão Bardoíno

O excesso de acidentes e mortes na Rodovia Capitão Bardoíno (SP- 008), administrada pelo Departamento de Estradas e Rodagens-DER, foi um dos assuntos mais debatidos pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira, 7. A rodovia que liga Bragança a Tuiuti tem registrado mortes com frequência, o que mostra a necessidade de providências por parte do DER.

Segundo os vereadores, muitos loteamentos foram aprovados pela Prefeitura nos últimos anos, o que preocupa pois o movimento vai aumentar ainda mais. O trevo de acesso a Tuiuti também é acesso aos bairros Green Park, Vista Alegre, entre outros, onde milhares de famílias vivem. Os edis chegaram a considerar que as melhorias são uma “demanda social”.

Lamentaram a ausência completa de sinalização e de redutor de velocidade na Rodovia Capitão Bardoíno e também disseram da situação precária da Variante do Guaripocaba, que está às escuras e oferecendo riscos constantes à população.

Destacaram ainda que apesar de muitos acidentes ocorrerem por imprudência, muitos são por falta de condição das rodovias que cercam Bragança. A Câmara Municipal fez mais uma indicação ao DER para que providências sejam tomadas em prol da população.

Entre outros assuntos debatidos, ressaltaram sobre a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) ter estabelecido que professores de academias particulares e profissionais de educação física remunerados por seus alunos que estavam utilizando do Estádio Municipal Cícero de Souza Marques sem autorização prévia, para atividades esportivas como caminhadas e corridas, serão notificados a fim de orientá-los quanto ao procedimento autorizativo. Ressaltaram também que os interessados devem procurar o setor de Protocolo da Prefeitura para formalizar o pedido de utilização com os dias e horário determinados.

PROJETOS- Todos os projetos que constavam na pauta foram aprovados por unanimidade: Projeto que restringe a suspensão de sessões ordinárias do Poder Legislativo local para homenagens póstumas apenas no falecimento de vereador, prefeito ou vice-prefeito do Município, no exercício do mandato; denominação de Estádio Municipal Júlio Caetano Pinto, o campo de futebol localizado às margens da Av. Alziro de Oliveira, no Jardim Morumbi; moção visando projeto de lei instituindo o Programa Municipal de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens; denominar como Estádio Municipal Ademir Antônio Aranzana o campo de futebol localizado à Rua Agostinho Marcheli, na Penha; denominar como Estádio Municipal Sr. Nelson Russo o campo de futebol localizado às margens da Rodovia Capitão Barduíno, nas proximidades do Jardim São Miguel e por fim, projeto que estabelece a obrigatoriedade de uso de crachá de identificação por funcionários que prestam serviços de segurança em casas noturnas, bares, restaurantes e eventos no âmbito do Município.