Frota municipal: Prossegue sindicância para apurar sucateamento

Membros da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa da Prefeitura estiveram na segunda-feira, 6, na Garagem Municipal, situada no Jardim Júlio de Mesquita, dando continuidade à verificação da situação da frota de veículos e máquinas pertencentes ao patrimônio público.

Na vistoria, foram averiguados mais uma vez o sucateamento desses patrimônios, a ausência de fiscalização e mau gerenciamento dos respectivos contratos de manutenção de veículos e de fornecimento de peças. Mais 60 veículos foram encontrados em estado de deterioração. Ao todo, com as duas vistorias realizadas, mais de 100 veículos, entre carros, motos e maquinários, se encontram na mesma situação.

Acompanharam a vistoria o presidente da Comissão Dr. Rafael Cipoleta, o secretário Renato Gonçalves de Oliveira, o relator Guilherme Garcia de Oliveira e o Secretário Municipal de Serviços, Aniz Abib Júnior, que apresentou a situação aos membros da comissão. A comissão elaborou toda documentação que contem fotos, filmagens e cadastramento de cada bem patrimonial. Com a conclusão dos trabalhos, será realizado um relatório detalhado e encaminhado para a Chefia de Gabinete.