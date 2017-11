Show sertanejo é cancelado e clientes serão ressarcidos

A Via SP Eventos, empresa responsável pela produção do show Marcos e Belutti no Bragança Music Festival, informou que em face da situação econômico-financeira do país, o evento não será viabilizado.

Quem quiser comparecer ao show da dupla na Red Eventos em Jaguariúna/Campinas em 1º de dezembro basta levar o ingresso do Bragança Music Festival que a entrada será liberada e não terá direito a ressarcimento. O benefício será o mesmo do evento Bragança Music Festival.

Para ressarcimento do valor pago, o cliente deve comparecer no ponto de venda em que adquiriu o ingresso a partir de 4 de dezembro, com o ingresso em mãos para o resgate. No caso de clientes que adquiriram o ponto de venda no Bragança Garden Shopping, será informado um local para ressarcimento até o dia 30 de novembro.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (11)98683-6002 e (19)99236-2681 ou pelo e-mail: dagoberto@viaspeventos.com.br.