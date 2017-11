Mutirão de exames laboratoriais será sábado

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará mais um mutirão de exames laboratoriais neste sábado, 11, com 435 pacientes. O objetivo do mutirão é reduzir as filas de espera nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégias Saúde da Família (ESF) e Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).

Os encaminhamentos para os exames são feitos nas unidades de saúde, a secretaria da unidade entra em contato com o paciente informando dia e horário para realização de coletas. Após os exames, os resultados ficam prontos em 15 dias, podendo ser retirados no próprio laboratório, das 11h às 13h.

Os exames são realizados em parceria com o Laboratório de Análise da Santa Casa, no qual são coletadas amostras de sangue, urina e fezes. O laboratório também oferece aferição de pressão, em parceria com as escolas técnicas Nova Biotec, Madre Paulina e Nossa Senhora das Graças.