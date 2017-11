Campinho de Futebol do Jd. Califórnia é reformado

A Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços, está reformando o campinho de futebol localizado na rua Ernesto Lo Sardo, bairro Jardim Califórnia. Na semana passada a administração começou a movimentação no local, com funcionários e maquinários, removendo toda a areia do campinho. Segundo o secretário de Serviços, Aniz Abib Junior, o campinho será gramado, atendendo reivindicação de moradores daquele bairro que não suportavam o pó em suas residências.