Limpeza de ribeirões segue cronograma

A limpeza dos ribeirões urbanos, de acordo como a Prefeitura, segue cronograma que atende à prevenção contra enchentes e proteção das residências instaladas ao longo das margens. No momento a equipe da Secretaria Municipal de Serviços está no Ribeirão Lavapés e segue para o Anhumas nos próximos dias.

O Anhumas foi tema de reportagem da GB na edição e 2 de novembro. Moradores das imediações reclamaram da dificuldade de limpar o mato que cresce desordenadamente invadindo as casas e obstruindo o canal. Em resposta a assessoria de imprensa da Prefeitura confirmou que as equipes de limpeza estão nas ruas é já limparam o ribeirão Califórnia, estão no Lavapés, vai para o Anhumas e seguirá pelos demais trechos dos ribeirões dentro do perímetro urbano.