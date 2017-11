Transporte urbano: Prefeito espera confirmação de mais 30 ônibus em 60 dias

O prefeito Jesus Chedid confirmou à GB na manhã dessa quarta-feira, 8 de novembro, que continua a expectativa em torno da chegada de 30 ônibus semi-novos num prazo de 60 dias. Segundo o prefeito, a administração acredita, até que seja contrariada, que a empresa Nossa Senhora de Fátima Auto ônibus cumprirá a promessa. Enquanto isso a Secretaria Municipal de Serviços continua fiscalização.

Na fiscalização realizada na última segunda-feira, 6, por exemplo, foram apreendidos oito veículos por diversos motivos, mau estado dos pneus, encostos dos bancos soltos, bancos dos motoristas quebrados, elevadores para deficientes com defeito, entre outros. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio Santo Agostinho, sede da Prefeitura, a fiscalização foi realizada nos bairros Henedina Cortez, Jardim Iguatemi, Taboão e Parque dos Estados. “Os veículos serão liberados somente após as correções e manutenções necessárias”, afirma o secretário de Serviços Aniz Abib Júnior.

Um decreto municipal estabelece que cada veículo apreendido deve ser regularizados, ou substituídos por outro, equivalentes e em perfeitas condições de uso, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa de 800 Unidades de Valor Municipal (UVAM s), R$ 2.536,00 por equipamento ou veículo. No caso de reincidência para os mesmos veículos e/ou equipamentos a multa passa a 1.600 UVAMs, ou seja, R$ 5.072,00.

COMPRIMISSO- O compromisso da concessionária com Jesus Chedid era de entregar 10 ônibus zeros em 30 de setembro passado, mais 10 zero km em 30 de dezembro e outros 10 em março de 2018. Mas durante audiência na Câmara Municipal Luiz Antônio Duarte, representante da diretoria da Nossa Senhora de Fátima, apresentou outra proposta aos vereadores, a de comprar uma frota de seminovos. Isto porque a empresa não tem certidão negativa de débitos para um financiamento, mas encontrou no Banco Guanabara a oportunidade de financiar a frota de 30 veículos seminovos, ano 2014.

Ainda de acordo com Duarte, a frota da empresa atualmente é de 100 carros, sendo que 12 ficam na reserva para substituições em caso de avarias no percurso.