PAT divulga novas vagas disponíveis

A Prefeitura divulga as vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bragança Paulista (PAT), nesta semana. As vagas são: Açougueiro, R$1.813,21; Auxiliar de Limpeza, R$1.078,00; Auxiliar Operacional de Logistica, R$1.255,00; Auxiliar Tecnico de Mecanica R$1.276,00; Cartazeiro, R$1.443,25; Conferente, R$1.440,00; Empacotador, R$951,00; Encarregado de Açougue, R$2.956,93; Encarregado de Frios, R$2.956,93; Encarregado de Supermercados, R$2.956,93; Enfermeiro, R$3.330,00; Fiscal de Caixa, R$1.568,88; Fiscal de Loja, R$1.322,00; Mecânico Ajustador, R$1.900,00; Mecânico de Manutenção Hidráulica, à Combinar; Montador de Estruturas Metalicas, R$1.098,30; Operador de Caixa, R$1.420,00; Operador de Empilhadeira, à Combinar; Operador de R$1.500,00; Repositor, R$1.255,00; Supervisor Comercial, R$1.500,00; Supervisor de Caixa, R$2.956,93; Técnico mecânico, à Combinar; Trabalhador Rural, R$2.600,00; Tratorista Agrícola, R$1.450,00; Vendedor Interno, 1.507,00; Vendedor Pracista, R$1,000,00.

Os interessados deverão se dirigir até o PAT, situado na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro (piso superior do Mercado Municipal), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.