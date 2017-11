Shopping realiza ciclo de palestras gratuitamente

O Bragança Garden Shopping está realizando a 2ª edição do projeto Viver Bem, no dia 11 de outubro, sábado, das 10h às 19h, na praça de alimentação e no piso L1. O evento é gratuito e se trata de um ciclo de palestras organizado por um grupo de especialistas que ensinarão o público a inserir hábitos saudáveis no dia a dia das pessoas, proporcionando informações e qualidade de vida.

O sábado abrirá com atração para as crianças. Das 10h, Marcia Aleiixo, atriz e contadora de histórias narrará “A surpresa da Princesa”. Às 11h, a palestrante Rosiane Sobrinho, psicóloga e professora de yoga trará a vivência “Yoga Para Pais e Filhos”. Já às 12h, Mariana Cordeiro, psicóloga, doula e bailarina conversará sobre os “Tipos de Parto”, em uma roda de conversa para informar sobre os tipos de parto, seus benefícios e prejuízos, focando na saúde integrada da família.

Na parte da tarde, às 13h, haverá a palestra de “Cuidados Com a Pele”, com a farmacêutica especializada em cosmetologia clínica, Anabel de Almeida Alves. Em seguida, às 14h, Eduardo Gonçalves, fisioterapeuta osteopata palestrará sobre “Entendendo a Osteopatia”, sobre a terapia baseada na teoria de que o corpo é capaz de se curar quando está equilibrado. Já às 15h, o clima será ainda mais leve com a palestra da terapeuta holística, Renata Queli, sobre ensinamentos sobre florais e como eles agem no organismo, com a palestra “Florais de Bach, a Terapia da Alma”.

O final de tarde será marcado por uma oficina relaxante de “Modelagem de Argila”, com Marta Vaz, ceramista e terapeuta corporal. Marta promete uma hora de sensibilização artística por meio do contato com as mãos com a argila e de olhos vendados. Às 17h, Regiane Gontijo palestrará sobre “Reorganização Neurofuncional”, a respeito de método terapêutico de desenvolvimento global do indivíduo.A noite trará assuntos igualmente importantes para saúde e bem-estar. Às 18h, a Dra. Silvia Davanzo realizará o bate papo “Amamentação e Odontologia”. A palestrante é odontopediatra e consultora em amamentação e falará sobre a importância do leite materno para a dentição da criança. Por fim, o encerramento fica por conta da terapeuta vibracional Mariângela Grasson, que palestrará sobre “Terapia Vibracional de Cristais e Florais”, como aliados da saúde.

O Bragança Garden Shopping se localiza na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 53, Bairro Campo Novo. Para mais informações, ligue (11) 4010-5191.