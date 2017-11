Universidade São Francisco realiza semana de Odontologia Cidadã

Alunos do curso de Odontologia da Universidade São Francisco, em parceria com a Prefeitura, realizaram entre os dias 23 e 27 de outubro ações em comemoração ao dia do dentista. O projeto Odontologia Cidadã contou com unidade móvel em frente ao Mercado Municipal, realizando avaliações odontológicas. Os alunos realizaram também visitas em escolas, asilos, orfanatos e na APAE. No total, foram distribuídos 1500 kits odontológicos aos munícipes.

O projeto Odontologia Cidadã é realizado desde 2006, durante o período da Jornada Odontológica Franciscana, com o objetivo de educar e conscientizar a respeito da importância e os cuidados da saúde bucal.