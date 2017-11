Projeto vai restringir cancelamento de sessões por homenagens póstumas

O projeto de lei que restringe a suspensão de sessões ordinárias do Poder Legislativo local para homenagens póstumas volta a plenário para emendas, nesta terça-feira, 6 de novembro. Caso não o descaracterizem, a partir da aprovação e publicação, a suspensão ocorrerá apenas no falecimento de vereador, prefeito ou vice-prefeito do Município, no exercício do mandato.

A proposta está no Projeto de Resolução nº 11/2017, de autoria da Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. No texto resumido, segundo a pauta de votação, altera dispositivo da Resolução nº 03, de 29 de junho de 1990, no parágrafo único B do artigo 11.

Antes, porém, será realizada uma solenidade de concessão de Diploma Atirador Destaque do Ano ao jovem Ricardo Firmo dos Santos, em reconhecimento ao destaque nas atividades realizadas no Tiro de Guerra 02-009 e ações junto à comunidade bragantina.

Ainda na pauta de votação, está o projeto que dispõe sobre a denominação de Estádio Municipal Júlio Caetano Pinto, o campo de futebol localizado às margens da Av. Alziro de Oliveira, no Jardim Morumbi; a moção para a Poder Executivo visando que este remeta à Câmara Municipal, projeto de lei instituindo o Programa Municipal de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens.

Em seguida mais uma denominação de bem público, batizar de Estádio Municipal Ademir Antônio Aranzana o campo de futebol localizado à Rua Agostinho Marcheli, no Bairro da Penha; a denominação de Estádio Municipal Sr. Nelson Russo o campo de futebol localizado às margens da Rodovia Capitão Barduíno, nas proximidades do Jardim São Miguel, conhecido como Estádio Municipal da Vila Garcia.

E para votação em turno único, o projeto que estabelece a obrigatoriedade de uso de crachá de identificação por funcionários que prestam serviços de segurança em casas noturnas, bares, restaurantes e eventos no âmbito do Município de Bragança Paulista, e dá outras providências.

A sessão começa às 16h00.