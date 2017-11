Campanha abre cartórios para jovens eleitores ao longo da semana

O alistamento eleitoral de jovens de 16 a 18 anos incompletos ganha destaque na Semana do Jovem Eleitor, que começou nessa segunda-feira, 6 de novembro e se estenderá até o dia 10 de novembro. A ação é uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com participação de todos os regionais, e conta com a veiculação de campanhas de conscientização voltadas aos jovens no rádio, na TV e nas redes sociais.

Em nota a assessoria de imprensa do TSE informa que o maior diferencial é que, durante esta semana, os jovens nesta faixa etária podem fazer o título sem agendamento em todos os cartórios eleitorais e centrais de biometria do Estado. Para tanto, basta levar o RG original e um comprovante de residência recente.

“Embora o alistamento eleitoral seja facultativo para menores de 18 anos, a Justiça Eleitoral incentiva a pessoa com mais de 16 a exercer o direito de se alistar e ir votar, como forma de promover a cidadania, desenvolver o sentimento democrático e despertar no jovem o compromisso com a participação na vida política do país”, explica a nota.

De acordo com dados do TSE, eleitores entre 16 e 17 anos representam atualmente pouco menos de 1% do eleitorado brasileiro. No Estado de São Paulo, representa apenas 0,54% de seu eleitorado atual.

Segundo números do IBGE, a população brasileira com 16 e 17 anos soma cerca de 6.8 milhões de pessoas. Já o número de eleitores entre 16 e 17 anos é de somente 1.428,340 milhões, o que equivale a pouco menos de 20% do total de jovens nesta faixa etária. Ou seja, no país, até o momento, apenas um em cada cinco jovens para os quais o voto é facultativo tirou seu título e está habilitado para exercer este direito em 2018, ano em que os eleitores votam para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e duas vezes para senador.

“Para mudar esse quadro, a Justiça Eleitoral movimenta-se no país todo. No último dia 19, o TSE realizou o lançamento do projeto “Partiu Mudar – Educação para a Cidadania Democrática no Ensino Médio”. A iniciativa é fruto da parceria entre a Justiça Eleitoral, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e as Escolas Judiciárias Eleitorais (EJEs)”, finaliza a nota.

Mais informações no Cartório da 27ª Zona Eleitoral (11) 4034-0480.