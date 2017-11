Corinthians bate Palmeiras e se mantém na liderança

No final de tarde do último domingo, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em um jogo clássico no Itaquerão, no qual o Timão terminou com vitória por 3 a 2, pela 32ª Rodada do Brasileirão. Com a vitória, o Corinthians está cada vez mais perto do título do Campeonato Brasileiro, faltam seis rodadas para a grande final que determinará o campeão e a essa altura as probabilidades do Timão dispararam de 59 para 62 pontos, o Timão “tirou” três pontos do Verdão, agora com 54.

A escalação corinthiana foi de Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô. No Palmeiras, entraram em campo Fernando Prass, Mayke, Mina, Edu Dracena e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Borja.

O Dérbi foi disputado com garra de ambos os times, o Timão entrou em campo mais concentrado, com mudanças no elenco de Maycon e Jadson para Camacho e Clayson. O Palmeiras começou desfalcado, o atacante William foi poupado pela equipe médica para o jogo de quarta-feira contra o Vitória, em Salvador. William sentiu um desconforto na coxa após o treino de sexta-feira. Já no Corinthians, Pedro Henrique sofreu um corte no pé direito e a responsabilidade ficou por conta de Léo Santos, o único zagueiro reserva do Timão.

O placar abriu aos 27 minutos, quando Rodriguinho recebeu passe na esquerda e chutou cruzando, encontrou Romero livre no lado direito. Houve polêmicas se o jogador estava impedido, a questão revoltou a torcida Palmeirense e comentaristas defendem que a jogada foi irregular.

Depois do primeiro gol o Palmeiras sentiu tremer na base e acirrou a marcação e agilidade nos contra-ataques. Aos 29 do segundo tempo veio o segundo gol do Corinthians, Balbuena recebe a cobrança de escanteio de Clayson, Edu Dracena relou na bola e passou para o zagueiro e que fez o gol sob marcação de Prass. Foram dois gols em dois minutos, o Palmeiras sentiu o golpe e o resultado de uma defesa que deixou a desejar.

Aos 34 minutos o Palmeiras buscou reagir, Dudu cobrou escanteio pela esquerda, o zagueiro Mina ganhou no alto de Pablo e Balbuena e cabeceou no canto esquerdo de Cássio, marcando o primeiro gol. Já o terceiro gol do Corinthians foi de autoria de Jô ao cobrar o pênalti no canto esquerdo com Fernando Prass, que saltou para o lado direito.

Apesar de no segundo tempo o Palmeiras ter dificuldades para criar, e estar errando muitos passes, o segundo gol saiu aos 22 minutos. O meio-campo Moisés deu um espetáculo. O jogador cobrou escanteio da direita, a zaga do Timão afastou para trás e Moisés, na oportunidade, bateu cruzado no ângulo de Cássio.

O restante do jogo foi uma sucessão de troca de jogadores, cartões amarelos e paradas longas que tiraram o ritmo do jogo. O Corinthians tentou manter a vantagem e o Palmeiras tentou marcar onde pode. O juiz apitou o final aos 51 minutos. No total, a maior posse de bola foi com o Palmeiras, com 62% contra 38% do Timão.

É nítido que Fabio Carille, técnico do Timão, fez seu dever de casa com os jogadores e trabalhou o lado psicológico, além disso houve triangulações no ataque que determinaram a vitória no jogo clássico. A defesa falha e má atuação de jogadores que deveriam se mostrar ofensivos, como Dudu, facilitaram na vitória do Timão.

Ao final, o volante Gabriel declarou que todos viram o Corinthians de verdade. “Voltamos a jogar com a bola no pé e sem a bola mostramos pegada, mas tem mais um tempo para jogar”, disse o meio-campista.

O Corinthians jogará contra o Atlético-PR nesta quarta-feira, 8, às 21h, na Arena da Baixada. No mesmo dia, o Palmeiras encarará o Vitória em Salvador, às 21h45.