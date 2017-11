Fins pedagógicos: Sancionada lei que libera uso de celular em escolas estaduais

O governador Geraldo Alckmin sancionou, na tarde dessa segunda-feira, 6 de novembro, a lei que libera o uso de telefone celular em sala de aula para fins pedagógicos. O projeto de lei nº 860/2016, que altera a lei 2.730/2007, que proibia o uso de celulares em escolas estaduais, foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, no último dia 11 de outubro.

A proposta foi encaminhada pelo governador à Alesp, em 2016, após um pedido feito pelo titular da Pasta. Ao sancionar a lei, estudantes dos ensinos fundamental e médio poderão utilizar os aparelhos em sala de aula, em atividades pedagógicas, orientadas por educadores, envolvendo-os na linguagem de seu tempo, no acompanhamento das inovações tecnológicas e despertando a criatividade no desenvolvimento de novos projetos.

Até outubro de 2018, segundo o governador, todas as 5 mil escolas estaduais serão equipadas com sistema wi-fi e banda larga. A novidade faz parte do novo plano tecnológico anunciado pelo governo de São Paulo e que irá modernizar a rede. A instalação da internet sem fio terá início nas salas dos professores e de informática. As unidades que participam do Escola da Família também poderão utilizar a conexão aos fins de semana, em áreas indicadas por cada equipe gestora.