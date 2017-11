240 vagas para trabalho

De repente 240 vagas de trabalho estão abertas no atacarejo, modelo de atacadista e varegista, que vai abrir, segundo expectativas, ainda este mês no Jardim Júlio de Mesquita Filho. Trata-se do Comercial Esperança que, nesta segunda-feira, 6 de novembro, começou a seleção dos futuros funcionários, no salão de festas da Vila São Vicente de Paula. A novidade no setor do emprego indica que Bragança Paulista, em tempo de crise, não contradiz as projeções do Cadastro Geral de Empregados e Desempregado (Caged) do Ministério do Trabalho que na última divulgação apontou o Município no rol dos saldos positivos quanto à criação de vagas. Segundo informações dos entrevistadores, a expectativa é de que o Comercial abra as portas até o próximo dia 20 de novembro.