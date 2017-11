Liminar a pedido do MP trava revisão do Plano Diretor

A revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo está suspensa. Na liminar que interrompe os trabalhos, concedida a pedido do Ministério Público, o juiz Carlos Eduardo Gomes dos Santos diz entender que há indícios de que a revisão esteja sendo realizada em desacordo com as normas pertinentes.

“Defiro a tutela de urgência porque há indícios da realização da revisão do Plano Diretor em desacordo com as normas pertinentes, o que pode causar sérios danos ao Município, cujo desenvolvimento será pautado por um documento possivelmente feito sem a devida observância das regras legais. Assim, devem-se cessar quaisquer atividades relativas à atual realização da revisão do plano diretor sem a observância das normas legais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a trinta dias”, despacha o juíz.

Esta é a segunda liminar concedida em menos de um mês e que interfere nos trabalhos de revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo. Na semana passada outra decisão como esta interrompeu a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana que, segundo a assessoria do Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, acaba por engessar a revisão do Plano Diretor e pode interromper o fluxo de dinheiro que Brasília repassa para o Município. “Com isso a cidade pode parar”. Esta foi a avaliação feita pela comissão responsável pela empreitada de fazer a Prefeitura cumprir as duas legislações, criar o Plano de Mobilidade Urbana e revisar o Plano Diretor.

A primeira liminar foi concedida a pedido da promotora de justiça, pelo mesmo magistrado, responsável pela 1ª Vara Cível.

A comissão especial que trabalha na revisão avalia que se esta não for realizada será a continuação dos desmandos e ocupação desordenada do solo no Município, expondo a cidade à possibilidade de catástrofes naturais sem precedentes, à inviabilidade de circulação e a um freio no desenvolvimento.

O Plano de Mobilidade Urbana é parte importante do Plano Diretor e tem como agravante, no caso de não ser implantado até abril de 2018, de o Município não poder receber verbas federais. No Orçamento do ano que vem consta que o repasse federal é de mais de R$ 43,7 milhões.

A multa no caso de desobediência na suspensão do Plano de Mobilidade, é de R$ 100,00, para cada réu, limitada a 30 dias.

A Lei complementar nº 534/2007, Plano Diretor, e a Lei Complementar 556/2007, Código de Urbanismo determinam a revisão do plano a cada período de seis anos. De maneira que já se passaram 10 anos sem que a legislação fosse cumprida.