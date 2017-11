Pâmela Mara lutará no Espírito Santo

Como divulgado anteriormente na GB, a lutadora Pâmela Mara, conhecida por levar o nome de Bragança Paulista para fora do país por meio de suas lutas e destaque no Kickboxing, estará no dia 25 de novembro, sábado, às 19h30, na cidade de Jaguaré no Espírito Santo, para o maior evento de Muay Thai da região, o Muay Thai Fight Pró Plus 3.

O evento funcionará como uma Seletiva para o Muay Thai Fight Pro, evento de trocação com lutadores profissionais e grande visibilidade. Em Jaguaré, as lutas principais serão dos lutadores Tiago Taveira e Pâmela Mara, ambos bragantinos, que lutarão de forma profissional, na categoria 55kg, regra asiática.

O evento acontecerá no Ginásio Municipal, Jaguaré-ES. Os ingressos estão no valor de R$10,00 e a área vip R$30,00, orienta-se a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.