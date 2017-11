Prefeitura orienta sobre uso de Estádio Municipal

A Administração Municipal, juntamente da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), está trabalhando para regularizar a situação dos munícipes, professores de academias particulares e profissionais de educação física remunerados por seus alunos que estavam utilizando do Estádio Municipal Cícero de Souza Marques sem autorização prévia.

Normalmente o Estádio é comumente utilizado para atividades esportivas como caminhadas e corridas, prática que não é irregular nas dependências do local, mas uma vez identificada irregularidade, a Administração iniciou a notificação desses profissionais a fim de orientá-los quanto ao procedimento autorizativo.

A Administração Municipal orienta que os interessados procurem o setor de Protocolo da Prefeitura para formalizar o pedido de utilização com os dias e horário determinados. Se entendido que há interesse público na viabilidade da solicitação, será empregado um preço público para a utilização do espaço requerido. Valores que, posteriormente, serão revertidos em melhorias e manutenção no próprio local.

Atualmente, somente a Associação Bragantina de Atletismo (ABrA) e o time de futebol americano Rinocerontes Bragança têm autorização para utilizar o espaço. A SEMJEL realizará visitas periódicas para detectar a utilização do espaço sem a prévia autorização.

Para sanar quaisquer dúvidas, os interessados podem encaminhar um e-mail para esportes.bp@gmail.com, com a identificação e um telefone para contato. Mais informações pelo telefone (11) 4034-6667 ou 4034-2822. A Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, está localizada na Avenida dos Imigrantes, 3237, no Lavapés.