IPTU Complementar: Nomeada comissão técnica para atestar informações

Foi nomeada nesta semana a Comissão Técnica de Atendimento referente ao Levantamento Georreferenciado, com o objetivo de verificar as informações levantadas pelo sistema de georreferenciamento implantado no Município, atestar a área correta a ser acrescida à atual área cadastrada na Prefeitura. Também caberá a comissão, quando necessário, determinar ou não a impugnação da cobrança do IPTU Complementar. A comissão conta com 25 servidores municipais. Caberá aos gestores: determinar os horários de revezamento da comissão a fim de manter todos os pontos de atendimento em funcionamento durante todo o expediente; treinar e orientar a comissão, se necessário; gerar relatórios referente as falhas apuradas nos levantamentos e administrar os atendimentos conforme demanda esperada até o dia 30 de novembro de 2017. A comissão atenderá imprescindivelmente no horário das 9h às 17h.