Ensino fundamental: Regulamentada educação em tempo integral

A Administração dá mais um passo para o desenvolvimento e aprimoramento da educação de Bragança com a regulamentação da educação em tempo integral nas unidades escolares de ensino fundamental do município. A ação prevista no Plano de Governo da gestão do prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré, tem o apoio do Deputado Estadual Edmir Chedid.

A oferta em tempo integral nas unidades será ministrada nas escolas definidas pela Secretaria Municipal de Educação, sendo sua ampliação progressiva, conforme a necessidade de cada região e a disponibilidade orçamentária da Prefeitura. Assim, as novas escolas a serem criadas e as que sofrerem reorganização de sua estrutura de atendimento, em virtude de ampliação, serão equipadas visando a possibilidade de implantação da educação em tempo integral.

A matrícula dos alunos que optarem por esta jornada de ensino obedecerá a seguinte ordem de prioridade: alunos já matriculados na escola onde ocorreu a implantação da jornada integral, seguidos pelos estudantes que residem próximo a unidade escolar, depois por aqueles que tenham irmão(s) estudando nessa unidade escolar (desde que tenha vaga), haverá a análise do nível socioeconômico familiar, e depois o atendimento aos demais interessados mediante inscrição e declaração de formal interesse.

A atribuição dos profissionais que atuarão nas escolas de tempo integral será estabelecida no plano de carreira docente vigente e por oficineiros ou monitores com habilidades na área e apresentação de projetos (para as oficinas), no último caso os profissionais poderão ser admitidos, de acordo com a legislação vigente, através de contratação direta ou convênio específico com entidades públicas e privadas. Além de ser mantida pela Secretaria Municipal de Educação uma equipe técnica para analisar, implantar e acompanhar os projetos enviados pelas oficinas.