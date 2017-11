Empreendimento lança clube que reforça conceito de modernidade

O lançamento do Clube de Benefícios, em plataforma digital, no último sábado, 28 de outubro, para os futuros moradores do Jardim Bonança, zona norte, reforça o conceito de modernidade perseguido pelos gestores do projeto. O Clube de Benefícios forma uma rede de relacionamentos entre os futuros moradores que terão, além de informações sobre o andamento da obra, a geração de negócios entre os vizinhos numa economia colaborativa.

Mais de 200 pessoas, entre proprietários dos lotes e familiares, foram reunidos numa confraternização ao longo de todo o sábado, 28 de outubro último para apresentação desta novidade. O aplicativo é oferecido pelo empreendimento Jardim Bonança, primeiro bairro planejado de Bragança Paulista, em parceria com a associação de bairros e com a plataforma digital Club Combo Urbano,

O ambiente descontraído, de início, propiciou a interação das famílias. Alguns aderiram de imediato ao Aplicativo do Clube de Benefícios do Jardim Bonança e, em tom de bom humor, já fizeram marketing pessoal. O resultado surpreendeu os idealizadores do empreendimento e da plataforma digital lançada. O ambiente de apresentações e diálogo rapidamente se estabeleceram.

O brunch, uma combinação de café da manhã com almoço, que iniciou às 9h00 da manhã e se estendeu até o meio da tarde do sábado aproximou os novos vizinhos que foram iniciados e adicionados na APP do Jardim Bonança. Ainda segundo a direção do empreendimento é a proposta da plataforma digital que sustenta o Clube de Benefícios, ou seja, a de fazer com que os moradores do futuro bairro gerem negócios entre si como, por exemplo, um futuro morador tem uma vidraçaria e já sinalizou que dará descontos para os vizinhos. Outro tem uma loja de móveis planejados, uma senhora é enfermeira, outra costureira, outra doceira e assim por diante, atingindo assim o objetivo deste aplicativo não é só acompanhar as obras, mas criar esta atmosfera de comunidade e economia colaborativa.

“O futuro chegou à região Bragantina com lançamento do aplicativo que oferece um convívio de experiência, informa o andamento das obras e proporciona descontos especiais em serviços e produtos para os proprietários do empreendimento”, reafirma a direção do Jardim Bonança.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nos celulares (disponível nas lojas Apple Store e Google Play). Além da interação entre os moradores, os usuários terão acesso às dicas e atividades de temas relevantes, como o andamento das obras do empreendimento, zelo e cuidado com o loteamento, o convívio saudável, a associação de proprietários e a gestão do bairro com o apoio e a consultoria de quem entende.

Este também será um canal para esclarecimentos de dúvidas sobre o empreendimento e uma ponte de otimização e entendimento sobre as demandas e necessidades de cada cliente com maior interação e agilidade.

“O APP é inovador, assim como Jardim Bonança é o primeiro bairro de toda região Bragantina a utilizar a nova tecnologia como um meio de comunicação, diálogo e interação entre a Associação de Bairros, proprietários e o empreendimento promovendo uma experiência inédita e um novo jeito de viver”, finalizam os diretores do empreendimento.