Vendas de Natal: Comércio se prepara para as boas expectativas anunciadas

Está no ar a expectativa de que o comércio ganhe mais calor no fim de ano. Para receber os consumidores neste momento, festividades de Natal e de Ano Novo, Gerson Teixeira, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bragança Paulista (Sincobrag), concedeu entrevista à GB, na manhã da última terça-feira, 31 de outubro.

“Já fizemos contatos com o prefeito Jesus Chedid para tratar do projeto de iluminação nas ruas centrais. Ele ficou de nos comunicar o que será feito. Mas de concreto acertamos que nós lojistas nos comprometemos em enfeitar, com esmero, as vitrines as portas das lojas. Estamos bastante apreensivos com as boas possibilidades que já se anunciam”, avalia Gerson Teixeira.

De acordo com Teixeira, as pesquisas e avalições de especialistas em economia indicam que o fim de ano, para o comércio em geral, será o mais aquecido dos últimos anos. “Embora pareça que o caos está instalado as pesquisas e estatísticas de órgãos importantes no País indicam que o poder de compra do brasileiro vai melhorar e muito agora no fim do ano. Assim estamos otimistas e trabalharemos para atrair e agradar o consumidor”, declarou.

A argumentação do presidente do Sincobrag local, tem lastro nas avaliações da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) divulgada na segunda quinzena de outubro último. A entidade avaliou que o comércio varejista de todo o país deve aumentar neste ano entre 4% e 5,5% e, consequentemente, isso levará a uma expansão dos postos de trabalho temporário de final de ano. A entidade espera obter no Natal um crescimento de 2% e faturamento de R$ 34,3 bilhões, 4,3% superior a 2016, após uma sequência de estabilidade e resultados negativos.

A previsão é de que ocorra um aumento de 5,5% nas contratações de pessoal em comparação a 2016 e uma elevação de 7% no salário médio (R$ 1,2 mil). Só no período de novembro a dezembro, deverão ser gerados em torno de 115 mil empregos temporários. Dessas vagas, de 60 a 70 mil se concentram no comércio e 10 mil no segmento de serviços.

“Temos aqui o aditivo de 13º salário que é sempre uma injeção de ânimo em todo o comércio”, finaliza Gerson Teixeira.

PRÊMIOS – Até o dia da entrevista, o Sincobrag não havia definido sobre as campanhas de prêmios aos consumidores praticadas sempre aos finais de ano. Segundo ele porque o comerciante está com boas expectativas, mas ainda no aguardo de sinais mais concretos.