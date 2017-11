Fiscalização-surpresa: Bragança está entre as cidades sem coleta seletiva de lixo

A fiscalização-surpresa organizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo constatou que quase metade das 212 cidades paulistas visitadas pelos agentes do TCESP (42,92%) não realiza coleta seletiva de lixo. Apesar de ter coleta seletiva considerada ‘tímida’, Bragança está na lista dessas cidades.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), de 2010, determina que a coleta nos municípios deve permitir, no mínimo, a separação entre o lixo seco (metais como o aço e o alumínio, papel, papelão, plástico e vidro) e rejeitos não recicláveis, como o material descartado de banheiros.

Durante as vistorias, os fiscais encontraram ainda lixões a céu aberto, pontos de descarte de entulho ilegais e próximos a mananciais, equipamentos para triturar resíduos abandonados e catadores trabalhando diretamente nos aterros, o que é proibido pela legislação.

O relatório, concluído ontem, mostrou também que 41,51% das 212 cidades não possuem aterros preparados para o recebimento do lixo, que menos de 5% dos municípios têm unidades de compostagem para reciclagem de matéria orgânica e que quase 70% deles não dispõem de locais específicos para resíduos produzidos pelos serviços de saúde.

Muitas prefeituras (48,11%) ainda admitiram ter conhecimento sobre pontos clandestinos de descarte de lixo relacionado à construção civil.

Essa foi a sétima fiscalização-surpresa realizada pelo TCESP este ano. Já foram feitas checagens em unidades de saúde, frotas oficiais, no Programa de Saúde da Família, na merenda, em almoxarifados públicos e obras.

Com iniciativas como essas, o Tribunal de Contas do Estado passa a verificar não só a legalidade, mas também a qualidade do gasto público. “Queremos saber como o dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos, está sendo usado”, diz o presidente do TCESP, Sidney Beraldo. “Para isso, é preciso saber qual o resultado das políticas implementadas pelas prefeituras e se esses projetos estão, de fato, beneficiando a população.”

Bragança- Em Bragança o projeto de coleta e seleção de resíduos para reciclagem foi lançado em 2009, com propostas de ampliação a curto prazo. Enquanto o objetivo não é atingido, as duas cooperativas, Bragança Recicla e Recicla Bragança dividem o que é coletado. A Embralixo, concessionária de varrição e coleta do lixo, consta no contrato com a Prefeitura com a função de participar do desenvolvimento do projeto de coleta seletiva, porém atua apenas com um caminhão que coleta uma parcela muito aquém do ideal. Em entrevista a GB no dia 11 de Agosto, o secretário de Meio Ambiente, Fábio Machado, destacou a implantação de coleta seletiva como necessária, mas um desafio. “Em se tratando da coleta seletiva será um desafio, mas estamos unidos em torno do projeto que objetiva alvos muito além da coleta seletiva. Bragança Paulista tem, atualmente, duas usinas de separação de resíduos para reciclagem instaladas no Jardim São Miguel. Contudo, entendemos que é necessário produzir oportunidades para outras em locais estratégicos para aonde a população chegue sem muitos atropelos. Acrescente-se a esta ideia o aumento na periodicidade da coleta dos materiais selecionados”, disse o secretário.