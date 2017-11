Refis Municipal: Descontos de até 90% de juros termina em dezembro

A administração municipal adiou o prazo para que a população possa pagar os impostos em atraso, com desconto de juros e multas, por meio da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis Municipal). Segundo apurado, o total da dívida ativa do município é de aproximadamente R$100 milhões e por enquanto o Refis Municipal já arrecadou cerca de R$9 milhões.

O Projeto de Lei Complementar nº 19/2017, de autoria da Prefeitura e que adia o prazo, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores nesta semana.

A formalização do pedido de ingresso no Refis poderá ser efetuada até o dia 19 de dezembro de 2017 e os descontos serão da seguinte forma: para adesão e pagamento total ou da primeira parcela até o dia 19 de dezembro – redução de 90% do valor dos juros de mora e da multa, na hipótese de pagamento em parcela única; redução de 80% do valor dos juros de mora e da multa, na hipótese de pagamento em até duas parcelas iguais; redução de 70% do valor dos juros de mora e da multa, na hipótese de pagamento em até quatro parcelas iguais; redução de 60% do valor dos juros de mora e da multa, na hipótese de pagamento em até seis parcelas iguais; redução de 50% do valor dos juros de mora e da multa, na hipótese de pagamento em até 12 parcelas corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA; redução de 40% do valor dos juros de mora e da multa, na hipótese de pagamento em até 24 parcelas corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA.

A Prefeitura justifica que estendeu o prazo, considerando o período de crise financeira pelo qual passa a economia nacional.

IPTU 2018- A administração também informou no começo da semana que o desconto para pagamento à vista do IPTU 2018 seria de 5%, até o dia 25 de fevereiro. Depois, com objetivo oferecer melhores condições à população bragantina, fez uma nova avaliação e aumentou o desconto para 7% sobre o valor lançado. Para o pagamento parcelado as condições se mantém, em até 12 vezes, com vencimento da primeira parcela dia 25 de janeiro e demais parcelas todo dia 10 de cada mês subsequente.