Concessionária alerta sobre tráfego nas rodovias durante o feriado

Aproximadamente 1,2 milhão de veículos devem passar pela Rodovia Fernão Dias (BR-381) neste feriado prolongado de Finados. De acordo com a Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a via, a maior concentração do tráfego, no estado, deve acontecer nos dois extremos da rodovia: entre Guarulhos e Bragança Paulista.

Os usuários que pretendem viajar pela Fernão Dias no feriado prolongado de Finados vão contar com o apoio operacional da Autopista Fernão Dias. Serão disponibilizados recursos extras e esquema diferenciado de sinalização em trechos específicos da BR-381, para aumentar a segurança dos usuários durante o período. A operação especial de tráfego começou nessa quarta-feira, 1º e se estenderá até o meio dia de segunda-feira, 6 de novembro.

Para informações sobre as condições de tráfego, os usuários da Fernão Dias podem consultar o site da concessionária www.autopistafernao.com.br ou entrar em contato por meio do 0800 283 0381.

ARTESP- A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) alerta sobre os cuidados a serem tomados em caso de neblina. O período de maior incidência de neblina já terminou, mas em algumas regiões do Estado, o fenômeno climático ainda tem sido observado com certa frequência, como por exemplo, no Sistema Anchieta-Imigrantes.

Quando a visibilidade for prejudicada, o motorista deve reduzir gradualmente a velocidade e manter aceso o farol baixo – tanto de dia quanto de noite. Por medida de segurança nunca se deve parar na pista ou ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento.