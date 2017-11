Pamela Mara participará de mais um treino aberto

No último sábado, 28, a lutadora de kickboxing, Pamela Mara, participou do primeiro treino aberto entre lutadores da região bragantina no Bragança Garden Shopping, para a 42ª edição do WPG Kickboxing. Também estiveram presentes Diego Gaúcho, Anderson Buzika e Thiago Porto.

Nossa campeã já sabe quem será sua oponente na 42ª edição do WPG Kickboxing. Na categoria 52kg, Pamela enfrentará a campeã da Seletiva WPG Kickboxing, Ana Flávia Almeida, do Company Top Fight, de Piracicaba. A luta acontecerá no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici (Lourenção) em 12 de novembro (domingo).

Muito aguardada pelo público, a edição de Bragança terá capacidade de receber 2500 pagantes. O WPG é um dos mais importantes eventos de trocação da América Latina, com repercussão nacional e veiculado em canais como Combate, Band Sports e Fox Brasil.

Ciente da responsabilidade em elevar o nome da cidade, Pamela disse estar honrada pela oportunidade e dando tudo de si na preparação “É uma alegria e ao mesmo tempo uma responsabilidade por ter a torcida toda ao meu favor, mas nada irá tirar o meu foco, pois estou bem preparada, com treinos insanos, trabalhando bem as técnicas e estratégias do meu preparador”.

No sábado, às 18h, a lutadora estará pela segunda vez no treino aberto na Praça de Alimentação do Bragança Garden Shopping. Os treinos terão início às 14h, com a participação de diversos lutadores da região Bragantina.