Vegetação ciliar vira problema

Famílias residentes ao longo da Rua 7 de Setembro, às margens do Ribeirão Anhumas reclamam do dilema que se encontram. Segundo estes, o mato ciliar cresce livremente há anos. Todos querem cortar os excessos de vegetação, mas são intimidados por informações da Prefeitura de que há uma proibição quanto a este tipo de cuidado.

“Daí a gente fica sem saber bem o que fazer. Me lembro muito bem quando o prefeito Jesus Chedid circulou de fusca no leito do ribeirão. Era tudo limpo, a água cristalina e nós tínhamos autorização para limpar os fundos de nossas casas. Agora estamos assim, refém do mato e de tudo que dele advém”, reclama moradora.

Num dos locais visitados, a GB pode constatar a realidade da situação crítica vivida pelos vizinhos do Ribeirão Anhumas da Rua 7 de Setembro.