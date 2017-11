Decreto altera horário de restrição de caminhões

O decreto municipal apresentado na noite da última segunda-feira, 30 de outubro, pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Manoel Botelho, vai alterar a restrição da circulação de caminhões nas principais vias de Bragança Paulista. A medida atende às reivindicações de empresários cujas atividades estão nas áreas com restrição.

Consta no decreto original, nº 2484/2017, que completou 90 dias esta semana, as alterações compreendem a Avenida Dom Pedro I, nos dois sentidos, Avenida dos Imigrantes, nos dois sentidos, entre a Praça Nove de Julho e a rotatória da Avenida Dr. Plínio Salgado, e Avenida Alberto Diniz, nos dois sentidos. Já o novo decreto, nº2576/2017, assinado pelo prefeito em exercício, Amauri Sodré da Silva, na noite de segunda-feira, flexibiliza os horários de restrição dos caminhões. Sendo assim, os estabelecimentos legalmente sediados nas vias urbanas compreendidas na área de restrição gozarão de horário específico de restrição de tráfego sendo: de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 9h00 e das 18h00 às 19h00.

“Enquadra-se nessas medidas todo caminhão que tenha necessidade de transitar nessas vias sinalizadas com Placas de Regulamentação R-9, quando complementada com a legenda “Exceto Veículos Autorizados”, desde que licenciados e emplacados no Município de Bragança Paulista e devidamente cadastrados nas condições de excepcionalidades junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana”, estabelece.

O decreto entrará em vigor em 10 dias após publicação na Imprensa Oficial do Município.