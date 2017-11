Consórcio opta por chamamento público para serviços de saneamento básico

A reunião do Consórcio Intermunicipal das Águas da Mantiqueira (Consam), na tarde da última segunda-feira, 30 de outubro, terminou com a eleição da diretoria e a decisão de que será aberto um chamamento público para empresas interessadas em prestar serviços de saneamento básico na cidade e região.

As portas do salão de reuniões do Gabinete do Prefeito, no Palácio Santo Agostinho, foram abertos para a imprensa por volta das 19h00. Até então os prefeitos que integram o Consam deliberavam sobre os próximos caminhos a serem tomados para colocar um fim a bom termo nas divergentes tratativas de assinatura de contrato com a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp).

Ficou deliberado que na diretoria do Consam estão: Jesus Chedid, presidente; vice-presidente José Silvino, prefeito de Piracaia; vice-Financeiro Murilo Pinheiro, prefeito de Nazaré Paulista; vice-Patrimônio Sérgio Ferreira, prefeito de Bom Jesus dos Perdões; Secretário Geral, Mauro Garcia, prefeito de Joanópolis; diretor Conselho Fiscal André Bozola, prefeito de Socorro; vice-Fiscal Edson Rodrigues, prefeito de Monte Alegre; e secretário Fiscal, Luciano Lima, secretário municipal de Finanças, Bragança Paulista.

Além da eleição da diretoria e a deliberação sobre a abertura do chamamento público, os prefeitos decidiram criar um fundo financeiro para custeio das despesas relativas aos trabalhos do Consam. O fundo começa com R$ 10 mil rateado entre as prefeituras integrantes do consórcio. O valor da parcela será de acordo com o número de habitantes, ou seja, cidades maiores pagam mais e consequentemente as menores com valores inferiores. O fundo deverá estar constituído até o fim do ano.

Nos próximos dias o Consam se reúne novamente em assembleia para deliberar sobre uma data para o chamamento público.

O Cosam foi criado através da Lei nº 4575 de julho de 2017, com o objetivo do consórcio é buscar soluções, em conjunto, para os problemas relacionados com o saneamento básico e infraestrutura de abastecimento de água, além do manejo de resíduos sólidos enfrentados pelos municípios.

SABESP – A proposta de renovação do contrato de saneamento básico com o Município está na fase de análise, no que se refere ao investimento e da minuta de contrato apresentados pela Sabesp. Para complemento de informações está sendo enviado à empresa um novo ofício com alguns questionamentos de ordem técnica-financeira.

O contrato de Bragança Paulista com a Sabesp está vencido desde 2009 e, desde então, não há consenso entre a diretoria da companhia.

A Sabesp também poderá participar do chamamento público.