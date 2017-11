Hoje tem sessões gratuitas de circo

Apesar dos esforços em consertar a cidade, a mobilidade urbana no município possui alguns contrassensos. A Secretaria do setor, talvez por um equívoco, deixa isso bem claro no acesso ao Parque dos Estados. No cruzamento da rua Ciro Berlink com a íngreme Carlos Chagas, a Prefeitura sinalizou como preferencial a primeira que é plana. Ocorre que o acesso ao bairro é pela Carlos Chagas que, como disse, é um morro tendo à sua direita o supermercado BIG e à sua esquerda o Posto Sabella.

