IPTU 2018: Desconto à vista sobe para 7%

A administração municipal informou no começo da semana que o desconto para pagamento à vista do IPTU 2018 seria de 5%, até o dia 25 de fevereiro. Depois, com objetivo oferecer melhores condições à população bragantina, fez uma nova avaliação e aumentou o desconto para 7% sobre o valor lançado.

Para o pagamento parcelado as condições se mantém, em até 12 vezes, com vencimento da primeira parcela dia 25 de janeiro e demais parcelas todo dia 10 de cada mês subsequente.

A alteração no desconto foi publicada na edição da Imprensa Oficial, na quarta-feira, 1º de novembro. Outras informações podem ser obtidas na Central Agiliza.