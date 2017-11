Finados: Cemitérios celebram quatro missas

O Cemitério da Saudade, o maior de Bragança, está pronto para receber a visita dos familiares e amigos falecidos neste feriado. A Prefeitura priorizou serviços de manutenção no local, entre eles a dedetização, limpeza interna e externa com a utilização de lavadoras de alta pressão, pintura de muro, revitalização da Praça da Paz, pintura da entrada principal e das capelas. O cemitério ficará aberto das 6h às 18h.

Haverá missa campal às 9h e às 15h no pátio em frente ao Velório Municipal do Cemitério da Saudade e às 10h no Cemitério Monte Tabor e Cemitério Jardim da Serra.