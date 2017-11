Lei da acessibilidade: Comércio terá mais prazo para cumprir normas

Após debates que levaram cerca de quatro horas na sessão ordinária de terça-feira, 31, vereadores aprovaram em sessões extraordinárias realizadas em seguida, dois projetos importantes para a cidade. O Projeto de Lei Complementar 18/2017, sobre concessão de alvará de funcionamento e de certificado de inscrição municipal para estabelecimentos comerciais que promovam acessibilidade e o Projeto de Lei Complementar 19/2017, que estende prazo para adesão ao Refis Municipal para 19 de dezembro.

O projeto a respeito dos alvarás determina que nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, “deve ser adotada adaptação razoável, a fim de não configurar obrigação de fazer impossível”.

Em reunião realizada na semana passada no Mercado Municipal, com a participação de comerciantes, a Prefeitura propôs, conforme características de cada imóvel, que os prazos de adequação sejam de 12 meses ou mais conforme análise da dificuldade, tanto no imóvel quanto do tipo de comércio.

As alterações devem ser feitas devido a pressão do Ministério Público para o cumprimento da legislação deriva do Termo e Ajuste de Conduta (TAC), assinado pelo ex-prefeito João Afonso Sólis (Jango) em 2011, da Lei municipal 754/2013 e do decreto assinado pelo também ex-prefeito Fernão Dias que estabeleceu o dia 31 de dezembro de 2017 como prazo limite para o cumprimento da legislação.

O projeto também salienta que “a validade do alvará provisório será de até um ano, podendo este prazo ser prorrogado por novo período, a critério da Secretaria Municipal de Obras, com parecer devidamente fundamentado”.

Na justificativa, o Executivo, autor do projeto, explica que “a atual administração no início desta gestão, iniciou junto ao Ministério Públicot local, novas tratativas acerca do tema e, após reuniões, restou deliberado que a municipalidade promoveria alterações em sua legislação, no sentido de oficializar uma oportunidade aos seus contribuintes de promoverem as necessárias obras de acessibilidade, desde que haja projeto de acessibilidade e ART assinados por profissional habilitado, além de um cronograma de obras de adaptação, sob pena de revogação do alvará de funcionamento”.

A concessão deste alvará será regulamentada por decreto do Executivo.

SESSÃO ORDINÁRIA– Durante a sessão, houve discussão sobre a taxa que o Sindicato dos Servidores Municipais de Bragança-Sismub solicita a mais, para pagamento ao plano de saúde da Santa Casa; moradores de rua que continuam se apropriando do antigo prédio da Unimed, no Taboão, causando transtorno naquela região; atraso para entrega de certidões solicitadas à Prefeitura e caos gerado em frente ao Cemitério da Saudade às sextas-feiras, devido a interdição provocada pelas autoescolas. Vereadores solicitam a transferência de local das aulas e provas.

PROJETOS– Quatro projetos e uma moção foram aprovados. Entre eles o projeto que concede título de Cidadã Bragantina para a presidente da Casa, vereadora Beth Chedid, aprovado por unanimidade.

Outros projetos também foram aprovados por todos: um deles dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e outros sobre denominações de vias públicas. A única moção em pauta pede estudos para criação do Hino Municipal. As sessões terminaram por volta das 22h.