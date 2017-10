Timão perde e tem posição ameaçada na tabela do Brasileirão

Neste domingo, 29, o Corinthians jogou contra a Ponte Preta em Campinas e perdeu por 1 a 0 no Moisés Lucarelli, na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem ganhar há quatro jogos, o Timão se depara com a possibilidade de perder a liderança para o Palmeiras na próxima rodada e ficar conhecido como o cavalo paraguaio.

A Macaca permanece na Série A e comemorou como nunca quando o atacante Lucca, emprestado do Corinthians, fez o “gol de ex” da partida aos 39 do segundo tempo. O técnico Eduardo Baptista comemorou “A gente vinha de boas atuações e a vitória reflete isso. O grupo precisava desse resultado, que já estávamos buscando”.

No Timão, Fábio Carille deve fazer o dever de casa e trabalhar o lado psicológico dos jogadores. Ele declarou que a reta final do Brasileirão será emocionante “Faltam sete rodadas, vai ser bastante emocionante”.

Mesmo com a derrota, o elenco foi elogiado pelo rendimento, que foi superior no segundo tempo. Segundo o técnico, o rendimento do time foi bom e a equipe estava mais ofensiva, mas infelizmente não fez gol, pois Aranha foi muito feliz em suas defesas.

Após a partida, a torcida alvinegra se revoltou e pichou os muros do Parque São Jorge “Ou joga por amor ou por terror!”. Nas redes sociais, os torcedores se mostram revoltados com Carille, que abdicou do espírito vencedor ao jogar por resultados simples, esperando o erro do adversário. Também lembraram da previsão de Renato Gaúcho, técnico do Cruzeiro, que afirmou que o Timão iria despencar no segundo turno: “Não tem uma equipe que comece tão bem o campeonato e termine bem. Dez pontos são três jogos. Nem acabou o primeiro turno ainda. O Corinthians vai despencar na tabela, anote o que estou falando pra vocês. E o segundo turno será um campeonato totalmente diferente”.

No domingo que vem, 5, o Timão enfrenta o Palmeiras em jogo clássico no Itaquerão, às 17h. A expectativa e a pressão são altas. “Agora o clássico se torna mais do que decisivo”, disse Carille.