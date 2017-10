Descontos para servidores na USF

Na tarde de sexta-feira, 27, a Secretaria Especial de Gabinete e Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura, com objetivo de ofertar o acesso ao ensino superior com melhores condições e capacitar os servidores municipais, assinou um acordo de cooperação e um convênio com a Universidade São Francisco (USF), mantida pela Casa de Nossa Senhora da Paz- Ação Social Franciscana.

O convênio beneficiará funcionários públicos e seus dependentes com abatimentos na mensalidade dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, de Produção e Química, bem como Farmácia, Fisioterapia e Pedagogia, na modalidade de graduação e nos cursos de pós-graduação oferecidos pela USF. Serão concedidos 20% de desconto aos servidores, 15% aos dependentes, como filhos e cônjuges, e 10% a todos nos cursos de pós-graduação.

Em consequência dessa parceria, também foi firmado um acordo de cooperação com a USF de disponibilização técnica para capacitação dos servidores do município, visando a realização de treinamentos específicos, para melhorar o atendimento à população, conforme plano de carreira.

Neste caso os cursos oferecidos serão Postura Profissional, Cálculo aplicado à engenharia, Capacitação e aperfeiçoamento de mediadores e conciliadores, Compras e suprimentos, Excel avançado, Gestão de qualidade em saúde – uma visão sistêmica do processo, Técnicas de reuniões e treinamentos, Técnicas de negociação e feedback, Gestão de tempo e Técnicas de liderança.